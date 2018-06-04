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Волонтеры предупреждают: в Гомеле в 5-ом микрорайоне рысь съела собаку

  • 04 июня 2018, 10:31
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В 5-ом микрорайоне, недалеко от площадки для выгула собак, гомельчане увидели рысь. Причем, за весьма необычным занятием. «Рысь сидела на дереве и поедала собаку», — сообщили волонтеры.

Об инциденте рассказали в сообществе «Подари им шанс». По имеющейся информации, свидетелем происшествия стал рыбак, который и вызвал МЧС. Однако к приезду спасателей, животного на месте не оказалось.

При этом многие гомельчане уже не удивляются данному обстоятельству. «Лес вырубается, обычные места обитания рыси сокращаются, вот они и выходят в город», — считает Дмитрий Журавлёв.


gomel.today
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