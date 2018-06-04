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Солнечно и без осадков. Погода в Гомеле на неделю

  • 04 июня 2018, 09:27
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На этой неделе никаких погодных сюрпризов не предвидится: будет солнечно и без осадков.

Недельный максимум прогнозируется сегодня — столбик термометра поднимется до +28°С. Но уже с завтрашнего дня жара начнет спадать: во вторник и среду воздух прогреется до +16 — +20°С, синоптики предупреждают о ветре с порывами до 15 м/с.

В ночь со среды на четверг синоптики не исключают дожди, зато после этого температура воздуха снова начнет повышаться и к концу рабочей недели достигнет +°24С.


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Места: Гомель (22495)

Метки: Погода (1828), Главное (5965)

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