Солнечно и без осадков. Погода в Гомеле на неделю

На этой неделе никаких погодных сюрпризов не предвидится: будет солнечно и без осадков.

Недельный максимум прогнозируется сегодня — столбик термометра поднимется до +28°С. Но уже с завтрашнего дня жара начнет спадать: во вторник и среду воздух прогреется до +16 — +20°С, синоптики предупреждают о ветре с порывами до 15 м/с.

В ночь со среды на четверг синоптики не исключают дожди, зато после этого температура воздуха снова начнет повышаться и к концу рабочей недели достигнет +°24С.