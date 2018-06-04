В Новобелице женщина выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть. И это, возможно, не суицид

ЧП со смертельным исходом случилось в ночь с 1 на 2 июня.

Как стало известно «Сильным новостям», женщина 30 лет выпала из окна пятого этажа дома № 103 по улице Севастопольской в Новобелице, в результате падения разбившись насмерть.

В последнее время подобные случаи — не редкость, однако практически сразу правоохранительные органы «диагностируют» суицид. В данном случае не все так просто. По имеющимся данным, самоубийство — не единственная версия произошедшего. Причины падения женщины еще выясняются.