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В Новобелице женщина выпала из окна пятого этажа и разбилась насмерть. И это, возможно, не суицид

  • 04 июня 2018, 09:06
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ЧП со смертельным исходом случилось в ночь с 1 на 2 июня.

Как стало известно «Сильным новостям», женщина 30 лет выпала из окна пятого этажа дома № 103 по улице Севастопольской в Новобелице, в результате падения разбившись насмерть.

В последнее время подобные случаи — не редкость, однако практически сразу правоохранительные органы «диагностируют» суицид. В данном случае не все так просто. По имеющимся данным, самоубийство — не единственная версия произошедшего. Причины падения женщины еще выясняются.


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