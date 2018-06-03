В Гомеле прошел фестиваль уличной культуры Sozhski street

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1548 «Усе плачуць, а я пяю». Дядя Миша из Лельчицкого района — последний дедушка на деревне, который помнит полесские песни «Раней мужыкi спявалi, а цяпер усе поўміралі. Як жыць без песень? Я як спяю, мне лягчэй», — улыбается в 32 золотых зуба дядя Миша из деревни Тонеж Лельчицкого р...