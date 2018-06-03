Стеклянный лифт и зоны отдыха на крыше. В Гомеле разработали проект жилого дома нового поколения

Макет дома был представлен на XIX Международной выставке «Весна в Гомеле», документацию разработали сотрудники института «Гомельгражданпроект».

Жилой одноподъездный дом создан для размещения на небольших земельных участках с набором наиболее востребованных дольщиками решений по метражу: 25-метровые квартиры-студии, однокомнатные и двухкомнатные. Верхний ярус включает две элитные квартиры с индивидуальными площадками для отдыха на крыше дома.

Стены жилого здания предполагается выполнить из мелкоштучного материала и оштукатурить. Значительную часть площади фасада займет витражное остекление с применением алюминиевого профиля.

Впервые в Гомеле предложено разместить лифт за пределами контура дома в прозрачной лифтовой шахте. Полностью остеклены будут и лестничные марши. Стены и частично витражи украсят элементами национального белорусского орнамента.

Все эти изыски привели к некоторому подорожанию квадратного метра жилой площади. Но дом и позиционируют как жилье для устойчивого среднего класса. Впрочем, цена может снизиться за счет отказа от элементов, которые будущие жильцы посчитают излишними.

Реализацией проекта на практике займется холдинг «Стройинжиниринг Групп».

«Первоначально дома этого типа хотели построить в областном центре на улице Жукова, однако отказались от идеи после протеста общественности. В итоге первые дома в пятиэтажном исполнении возведут в Ветке и Добруше», — рассказала Sputnik директор управляющей компании холдинга «Стройинжиниринг Групп» Татьяна Фролова.