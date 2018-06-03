Где и когда в Гомеле появятся новые детские сады

С активным строительством новых микрорайонов в Гомеле появился дефицит детских садов в шаговой доступности, сообщает городской журнал «Белка». В горисполкоме рассказали, как проблему собираются решать.

Камнем преткновения для местных властей в плане обеспеченности дошкольными учреждениями стал Новобелицкий район. С появлением новых 94-го, 96-го и 104-го микрорайонов резко выросло количество дошкольников. Свежая статистика такова: мест в детских садах района хватит только 37% нуждающимся, остальных распределят в другие районы города.

— Хочу обрадовать всех причастных, буквально на днях начинаем строительство детского сада на 190 мест в 104-м микрорайоне. Документация уже готова и прошла все необходимые экспертизы, — прокомментировал ситуацию председатель горисполкома Пётр Кириченко.

Кроме того, завершается реконструкция здания под детский сад на 75 мест на улице Международной. Сейчас его готовность составляет 69%. Осталось установить сантехнику, двери, оборудовать помещения мебелью и благоустроить прилегающую территорию. Для этого требуется порядка 600 тысяч белорусских рублей.

В детских садах Советского района на улице Жукова и Братьев Лизюковых, куда жителям Новобелицы удобно подвозить детей, сформированы две дополнительные группы.

Рассматривается вопрос централизованного подвоза дошколят в эти сады специальным автобусом. Принцип следующий: родителям предложат приводить детей в специально оборудованное помещение и оставлять воспитателю, который будет утром отвозить группу в детский сад, а вечером привозить обратно.

Родителям такой вариант должен понравиться, считают в горисполкоме. Но пока идею не одобрил областной исполнительный комитет. Программа подвоза действует только для сельской местности, на её реализацию в областном центре нужны дополнительные средства. Один специальный автобус МАЗ стоит порядка 40 тысяч белорусских рублей. Тем не менее городские власти надежды на положительный исход не теряют.





Ещё острее ситуация в новых микрорайонах №№ 18, 19 и 20 Центрального района. Здесь только 17% состоящих на учёте детей попадают в детсады шаговой доступности. В прошлом году был сдан в эксплуатацию встроенный в многоэтажку детский сад на улице Головацкого. Но он проблему не решил.

Пилотный проект должен был положить начало такому строительству в Гомеле, но горисполком не устроила цена дошкольного учреждения (почти 2 млн белорусских рублей — прим. автр.). Что смогли себе позволить спонсоры в лице домостроительного комбината, не потянет бюджет. Городскому отделу образования дано задание поработать со специалистами над удешевлением проекта раза в два. Следующий встроенный детский сад может появиться в 18-м микрорайоне.

Проблему нехватки детсадов в новых микрорайонах могло бы решить сокращение ясельных групп и за их счёт увеличение мест для детей от 3 до 4 лет. Ведь их мамы по окончании декретного отпуска обязаны выйти на работу. В ясли же малышей зачастую отдают, оставаясь в отпуске по уходу за ними.

— К претворению этой меры в жизнь уже приступили. В новом учебном году в Центральном районе на две ясельные группы станет меньше. Зато в Советском и Новобелицком созданы четыре дополнительные ясельные группы, — уточнила начальник отдела образования, спорта и туризма горисполкома Людмила Крилистенко.

Третья «горячая точка» — Шведская Горка в Советском районе. Пока спасают ситуацию дошкольные учреждения в близлежащих микрорайонах, где раньше был недобор воспитанников. Но в следующие два-три года эти детские сады тоже будут полностью укомплектованы. Поэтому уже сейчас нужно думать на перспективу.

— На улице Белорусской есть здание бывшего детского сада на 120 мест, которое было перепрофилировано, и сейчас там размещается начальное звено 3-й средней школы. В этом году можно начать работы по обратному переоборудованию здания под детский сад, чтобы к 2019-2020 году в него можно было принять детей, — внесла предложение Людмила Крилистенко.

Цена вопроса в этом случае — чуть больше 250 тысяч белорусских рублей. Из них 52 тысячи — стоимость оборудования.