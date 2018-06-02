В Гомеле пьяный мужчина на угнанном авто пытался уйти от инспекторов ГАИ

Внимание экипажа дорожно-патрульной службы УГАИ УВД Гомельского облисполкома, который неc службу по охране общественного порядка и безопасности движения в Новобелицком районе, привлек Opel Omega. В ночное время он ехал с включенными габаритными огнями.

Инспекторы подали сигналы об остановке, но водитель не только их проигнорировал, но и, увеличив скорость, попытался скрыться. Началось его преследование. Водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в осветительную опору. И предстал перед милиционерами.

— Оказалось, что мужчина 1995 года рождения передвигался на угнанном автомобиле, хозяин которого не знал об этом. Личность угонщика оказалась довольно любопытной. Нигде не работающий горожанин находился в розыске как лицо, уклоняющееся от уплаты алиментов, —рассказали в УГАИ УВД Гомельского облисполкома. — За рулем авто он находился в нетрезвом состоянии и не имел прав на управление техникой.

Угонщика доставили в РОВД. На него составлено 6 административных протоколов и возбуждено уголовное дело. Следствию надлежит установить, зачем ему понадобился чужой автомобиль при таких обстоятельствах.