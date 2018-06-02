По закону можно отдать и в два месяца. Как и где в Гомеле работают детсады для самых маленьких

Сегодняшние прабабушки еще помнят времена, когда на работу нужно было выходить через три-четыре месяца после родов. Их дочкам повезло больше — в 80-х декрет длился уже целый год.

Сегодняшний трудовой кодекс еще демократичнее: хочешь — сиди с ребенком, пока ему не исполнится три года, а хочешь — возвращайся на работу уже через два месяца после роддома. Только вот с кем во втором случае оставить чадо? Мы узнали, как обстоят дела с устройством малышей в детские сады, если мама решила выйти из декрета пораньше.

По просьбам трудящихся

Кирилл громоздит на пирамидку машинку, Алина лавирует между крохотными, почти игрушечными, столиками на велосипеде, Кира неуклюже танцует, Никита сосредоточен на мигающих лампочках самолета. Все при деле. Но такая идиллия длится не долго. Еще мгновение — и вот уже Алине срочно понадобилась машинка, а Кире — самолет. Назревающий конфликт гасит вовремя подоспевшая Юлия Александровна. Следующие три минуты в группе снова гармония и лад.









— Сейчас уже не сложно. Сложно было в сентябре, когда они только из дома пришли, все в памперсах, плачут, — вспоминает воспитатель и шутит: после такого опыта можно и своих детей заводить, причем, сразу несколько — справится.

Группа раннего возраста в детском саду № 28 Гомеля появилась в сентябре прошлого года. Сюда принимают малышей от полутора лет.

Открыли группу по просьбам мам. Хотя в администрации сада говорят, что в итоге только у четырех из 13-ти воспитанников мамы работают, еще у двоих — студентки, остальные же по-прежнему находятся в декретном отпуске.





— Мы не выясняем причин, по которым родители хотят отдать ребенка в сад. Вышла мама на работу или нет — это ее право. Мы принимаем заявки от всех желающих. Если таковых набирается больше 10, то открывается группа раннего возраста, в прошлом году в Гомеле появились три таких группы, — объясняет главный специалист отдела образования спорта и туризма Гомельского горисполкома Анна Медвеженко.

В Гомеле группы раннего развития посещает всего 41 ребенок в возрасте от полутора лет. И это число не меняется вот уже несколько лет.

— По закону родители могут отдать ребенка в сад с двух месяцев, просился ли кто-нибудь?

— На моей памяти таких случаев не было. Сегодня у нас даже нет групп первого раннего возраста, в которые принимают детей с года. Хотя, если соберется необходимое количество желающих, то они, конечно, появятся, — обещает Анна Васильевна.





Долго сидеть в декрете опасно

Наталья как раз из тех мам, что долго в декрете предпочла не засиживаться. Пока на работе проводит полдня. И в таком графике видит сплошные плюсы — квалификацию не теряет, финансовое положение семьи улучшает, да и ребенок особо без маминого тепла не страдает. Ведь уже после обеда и дневного сна малышку Василису можно забрать из сада и остальную часть дня провести вместе.





Наталья уверена, что мамам противопоказано долго сидеть в декрете: это, по ее мнению, даже опасно — «большое психологическое напряжение».

— Когда мама уставшая, то это плохо для всех. Отсюда и бытовые травмы детей по недосмотру и другие неприятности. Поэтому, если ребенок готов, лучше отдавать его в сад пораньше, — рассуждает женщина.





За Кирой пришла бабушка. Узнав, что перед ней журналисты, тут же выпалила: для их семьи этот первый год в саду был годом мучений.

— Дочке пришлось выйти на работу, встал вопрос, куда пристроить внучку. Предложили этот сад. Сам садик отличный и воспитатели прекрасные, а вот добираться — мы живем в центре — очень сложно. Чтобы к семи попасть в сад, приходится внучку поднимать в пять утра. Это очень тяжело. И знаю, что мы такие не одни. Писали, даже к депутату ходили, чтобы поближе открыли такую же группу, но все бесполезно.





В управлении образования сочувствуют, но помочь, увы, ничем пока не могут — группы раннего возраста не очень популярны у родителей. В Гомеле таких всего три — детей с полутора лет готовы принять в саду № 28 на Сельмаше, в № 105 в Советском районе и в № 85 в районе Старого Аэродрома.