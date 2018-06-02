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С 4 июня будет закрыто движение транспорта по улице Жарковского

  • 02 июня 2018, 14:10
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В связи с проведения работ по капитальному ремонту улицы Жарковского г. Гомеля, с 8.00 часов 4 июня до 21.00 часов 1 июля 2018 г. будет закрыто движение транспорта по улице Жарковского на участке от улицы Советской до улицы Кирова.


Гомельская правда
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