В Гомеле «минировали» вокзал. Эвакуировали 234 человека. Телефонного террориста нашли

Сегодня в 7:41 на спецлинию 102 сообщили, что железнодорожный вокзал заминирован.

Милиция эвакуировала из зданий вокзалов 234 человека. Наряды милиции обследовали территорию, но ничего похожего на взрывное устройство не нашли. Виновника переполоха быстро нашли — им оказался неработающий 38-летний гомельчанин. Мужчина страдает психическим расстройством.

Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в произошедшем и прояснить все обстоятельства дела, сообщает УВД. Напомним, что подобные ложные сообщения о минировании уголовно наказуемы.