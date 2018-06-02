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В Гомеле «минировали» вокзал. Эвакуировали 234 человека. Телефонного террориста нашли

  • 02 июня 2018, 11:37
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Сегодня в 7:41 на спецлинию 102 сообщили, что железнодорожный вокзал заминирован.

Милиция эвакуировала из зданий вокзалов 234 человека. Наряды милиции обследовали территорию, но ничего похожего на взрывное устройство не нашли. Виновника переполоха быстро нашли — им оказался неработающий 38-летний гомельчанин. Мужчина страдает психическим расстройством.

Теперь правоохранительным органам предстоит разобраться в произошедшем и прояснить все обстоятельства дела, сообщает УВД. Напомним, что подобные ложные сообщения о минировании уголовно наказуемы.


gomel.today
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