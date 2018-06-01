Дешевле поезда. В Гомель спустя 10 лет снова начали летать регулярные рейсы из Москвы

С 1 июня впервые за 10 лет Гомель возобновил регулярное авиасообщение с Москвой. Рейсы в Домодедово и обратно выполняет российская авиакомпания S7 Airlines («Сибирь»). TUT.BY встретил и проводил первых пассажиров.

На стоянке у Гомельского аэропорта как никогда много авто: только-только отправился рейс на Калининград — и вот уже регистрация на Москву.

Отныне и до середины октября в российскую столицу из Гомеля и обратно можно улететь по средам, пятницам и воскресеньям. Расписание такое: прилет в Гомель в 11.20, а уже в 12.05 — вылет обратно. Время в полете — 1 час 20 минут. Стоимость билета в зависимости от сроков бронирования и наличия багажа — от 45 до 50 евро.





Агент по организации обслуживания пассажирских авиаперевозок Наталья Ковалева сегодня не скрывает радости. 26 лет она работает в Гомельском аэропорту.

— В 80-е из Гомеля летали самолеты в 40 направлениях. В Мурманск, Воронеж, Киев, Кишинев, Махачкалу... В Москву отправляли «тушку» аж три раза в день. И билетов было не достать. Помню, были люди, которые специально летали поужинать в «Пекине», мы их уже всех знали в лицо. А потом все закончилось.







Сегодня вряд ли кто-то полетит в российскую столицу на ужин. Но к родственникам, на работу или транзитом на отдых — таких, как оказалось, немало.

— Гомель — второй по населению город в Беларуси. Он интересен большими связями с Россией — родственными и рабочими. Логистика такова, что отсюда летят и на север, и на юг — в Сочи, Адлер Симферополь, поэтому направление это перспективное, — считает генеральный представитель S7 Airlines в странах Восточной Европы и Юго-Западной Азии Кирилл Ендогур.

У пассажиров — свои подсчеты.

— Билет на маршрутку процентов на 20 дешевле, но страдает комфорт. Поезд до Москвы, купе — 200 рублей, но теряешь время. А здесь — полтора часа в пути за эти же деньги, а если и туда, и обратно, то еще и дешевле получается, — прикидывает гомельчанин Сергей.





Пока он регистрируется, над взлетной полосой появляется салатовый Embraer.





Первый рейс доставил в Гомель 40 пассажиров. Сибирячка Мария в их числе.

— Я каждый год прилетаю к друзьям в Гомель. Из Перми летела в Москву, затем — в Минск, а уже из Минска сюда. Но теперь, ребята, это ж вообще здорово! — не скрывает эмоций девушка.

В Гомельском аэропорту не исключают, что российский лайнер в скором времени может летать и ежедневно. Пока же с 17 июня все билеты раскуплены.