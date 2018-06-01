Весна-7 21/05 - 03/06:
рубелэко 28/05-03/06:

Гомельский журналист снял несанкционированные захоронения животных, Госконтроль факт подтвердил и начал административный процесс

  • 01 июня 2018, 15:40
  • 3151
  • 0


Комитет госконтроля Гомельской области отреагировал на информацию местного журналиста-фрилансера Константина Жуковского о нарушениях на КСУП им. Володарского в Кормянском районе.

Как сообщил БелаПАН Жуковский, во время съемок сюжета он заметил нарушения, зафиксировал их и направил в КГК. Оттуда 30 мая поступило письмо на адрес журналиста.

«По информации, предоставленной комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, факт несанкционированного захоронения трупов скота на „КСУП им. Володарского“ в деревне Барсуки Кормянского района подтвердился. В отношении руководства начат административный процесс», — говорится в письме.


naviny.by
Доставка 31/05 - 03/06:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Люди в материале: Константин Жуковский (107)

Места: Гомель (22477)

Метки: Гражданское общество (1928), Общество (30221)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 01/06-03/06:

Самое читаемое