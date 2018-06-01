Гомельский журналист снял несанкционированные захоронения животных, Госконтроль факт подтвердил и начал административный процесс

Комитет госконтроля Гомельской области отреагировал на информацию местного журналиста-фрилансера Константина Жуковского о нарушениях на КСУП им. Володарского в Кормянском районе.

Как сообщил БелаПАН Жуковский, во время съемок сюжета он заметил нарушения, зафиксировал их и направил в КГК. Оттуда 30 мая поступило письмо на адрес журналиста.

«По информации, предоставленной комитетом по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома, факт несанкционированного захоронения трупов скота на „КСУП им. Володарского“ в деревне Барсуки Кормянского района подтвердился. В отношении руководства начат административный процесс», — говорится в письме.