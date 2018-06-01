На Гомельщине стартует проект по скринингу рака шейки матки, врачи обследуют 20 тысяч женщин

Программа реализуется на базе областного клинического онкодиспансера.

Для ранней диагностики рака шейки матки и предопухолевых состояний приобретен процессор для жидкостной цитологии Cellprep plus за счет спонсорской помощи. Современное оборудование установлено на базе централизованной цитологической лаборатории онкодиспансера.

В рамках проекта планируется обследовать 20 тысяч женщин в возрасте от 20 до 49 лет из Гомеля и Буда-Кошелевского района. Скрининг проводится один раз в три года путем выполнения жидкостной цитологии в сочетании с традиционной цитологией. Мазки для исследования будут отбирать гинекологи женских консультаций и направлять в лабораторию. При подозрении на опухоль предусмотрено дополнительное обследование. В случае выявления тревожных изменений пациенток будут направлять в онкодиспансер.

— Скрининг позволяет не только выявить и пролечить рак шейки матки на начальных стадиях, но и предупредить развитие заболевания, — отметил главный специалист по онкологии и онкохирургии управления здравоохранения облисполкома Дмитрий Родько. — Цитологическое исследование дает возможность диагностировать предопухолевые изменения эпителия, лечение которых не позволит развиться онкологии.

По словам специалиста, ежегодно на Гомельщине регистрируется около 130 случаев рака шейки матки. Наблюдается тенденция к росту. Проведение скрининговых программ очень важно в деле сохранения женского здоровья и репродуктивных возможностей. Развитию рака шейки матки способствует вирус папилломы человека, который довольно распространен. Инфекция передается половым путем, протекает бессимптомно, приводя к необратимым последствиям.

Врачи рекомендуют жительницам области принять участие в скрининге, а также регулярно проходить профосмотры у гинеколога.

Как отметили в онкодиспансере, на территории Гомельщины реализуется несколько программ по ранней диагностике рака молочной железы у женщин, предстательной железы у мужчин и колоректального рака. Выявление заболевания на ранней стадии помогает сохранить здоровье и жизнь пациентам.