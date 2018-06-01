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Гомельчане о СОП: «Есть семьи, которые нужно контролировать» — видео

  • 01 июня 2018, 15:11
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Какие семьи стоит считать социально опасными? Кто должен их контролировать? Как помочь семьям, попавшим в СОП? С этими вопросами мы обратились к гомельчанам.

А что вы думаете на этот счёт? Делитесь ответами в комментариях.

2 июня в рамках проекта «Городские собрания ГДФ» состоится встреча с командой ОО «Радислава». Вы сможете узнать критериями определения социально опасного положения детей, разобраться с процедурой постановки и снятия с учета, а также полномочий госорганов и учреждений образования. Приглашаем заинтересованных в эту субботу в 16.00 в офис ТБМ (ул. Трудовая, д.7а, 2 этаж). Вход бесплатный. Регистрация по ссылке.


Марина Дробышевская, gomel.today
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Места: Гомель (22477)

Метки: Гражданское общество (1928), Главное (5957)

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