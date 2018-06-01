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В Гомеле День защиты детей отпраздновали парадом колясок и самодельной техники МЧС — фото

  • 01 июня 2018, 14:15
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Праздничное мероприятие «Не оставляйте детей одних» состоялось на открытой площадке возле Ледового дворца.






Развлечение для ребят и их родителей организовало областное управление МЧС совместно с обкомом БРСМ, ГАИ, ОСВОДом, Красным Крестом, управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.






Все желающие смогли увидеть аварийно-спасательную технику и оборудование, макеты боеприпасов и взрывных устройств, присоединиться к квест-игре «Мама, папа, мы — в безопасности сильны». Кроме того, были организованы конкурсы на лучшую стилизованную детскую коляску и самодельную технику МЧС. В них поучаствовало около 20 семей. Также зрителям показали театрализованное представление на тему безопасности «Новые приключения Буратино».






По итогам конкурсов все участники награждены дипломами и подарками от организаторов.






Гомельская правда
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