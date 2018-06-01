В Гомеле День защиты детей отпраздновали парадом колясок и самодельной техники МЧС — фото

Праздничное мероприятие «Не оставляйте детей одних» состоялось на открытой площадке возле Ледового дворца.

Развлечение для ребят и их родителей организовало областное управление МЧС совместно с обкомом БРСМ, ГАИ, ОСВОДом, Красным Крестом, управлением Государственного комитета судебных экспертиз по Гомельской области.

Все желающие смогли увидеть аварийно-спасательную технику и оборудование, макеты боеприпасов и взрывных устройств, присоединиться к квест-игре «Мама, папа, мы — в безопасности сильны». Кроме того, были организованы конкурсы на лучшую стилизованную детскую коляску и самодельную технику МЧС. В них поучаствовало около 20 семей. Также зрителям показали театрализованное представление на тему безопасности «Новые приключения Буратино».

По итогам конкурсов все участники награждены дипломами и подарками от организаторов.