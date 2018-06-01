В Минской области предъявили обвинение жителю Борисова, который ограбил магазин в Гомельской области (и еще много чего наделал)

Житель Борисова после угона автомобиля пытался похитить деньги с карточки и обокрал магазин, сообщила БелТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела в отношении 25-летнего жителя Борисова, обвиняемого по нескольким составам преступлений, в том числе в угоне во время празднования Нового года.

«По данным следствия, в ночь на 1 января мужчина зашел в гости к соседу. Когда тот попросил его уйти, гость без разрешения взял ключи от авто, которые лежали на тумбочке в коридоре. После чего угнал припаркованный на приусадебном участке Hyundai Santa Fe и поехал кататься по городу, — рассказала Татьяна Белоног. — Он был нетрезв, ехал по центральной улице Борисова со скоростью не менее 90 км/ч при разрешенной 40 км/ч. На перекрестке проехал на красный и столкнулся с Mazda, которая двигалась на зеленый сигнал светофора». После того, как следственно-оперативная группа зафиксировала последствия ДТП, мужчина был отпущен домой.

Через несколько часов после аварии он пытался похитить деньги с банковской карточки, которую забыли в банкомате. Но она заблокировалась, потому что он трижды ввел неправильный пин-код.

«5 января борисовчанин поехал в гости к своему знакомому в городской поселок Октябрьский в Гомельской области. В населенном пункте он совершил кражу: разбил окно, проник в магазин и похитил деньги, продукты, спиртное и иные товары на Br580. Утром 6 января подозреваемый был задержан и заключен под стражу, — проинформировала Татьяна Белоног. — В дальнейшем судебно-медицинская экспертиза показала, что в результате аварии в Борисове водителю автомобиля Mazda были причинены телесные повреждения, которые относятся к тяжким по признаку опасности для жизни. Поэтому следователи дополнительно возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения».

Мужчина уже имеет 5 судимостей, из мест лишения свободы он освободился летом 2017 года и жил со своей матерью в Борисове.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 214 УК (угон) и ч. 4 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения), ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 212 УК (покушение на хищение имущества путем введения в компьютерную систему ложной информации, совершенное повторно, сопряженное с несанкционированным доступом к компьютерной информации), ч. 2 ст. 205 УК (кража, совершенная повторно). Материалы уголовного дела переданы в прокуратуру для направления в суд.