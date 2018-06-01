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Бесправник на «Яве» опрокинулся с мотоциклом. Парень в нейрохирургическом отделении

  • 01 июня 2018, 11:47
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31 мая около полуночи 21-летний мотоциклист-бесправник опрокинулся на землю в деревне Терешковичи.

Мотоцикл ехал со стороны птицефабрики в направлении Старой Бухаловки. Парень неправильно выбрал скорость движения и опрокинулся вместе с мотоциклом.

В результате ДТП молодой человек получил серьезные телесные повреждения и был госпитализирован в отделение нейрохирургии областной больницы.


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Места: Гомель (22477), Терешковичи (9)

Метки: Авто (5328), Происшествия (11955)

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