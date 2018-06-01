«Он же за старшими, как хвостик». Мама 7-летнего ребенка из Добруша рассказала, как вышло, что мальчик напился

По словам Анны, ребенок захотел пить, а дядя, за неимением воды, предложил ему пива.

Вчерашняя новость о том, что в Добруше 7-летний ребенок попал в больницу с алкогольным отравлением, появившаяся накануне Дня защиты детей, мало кого могла оставить равнодушным.

Коротко напомним, как было дело. Мать оставила маленького Матвея со своим 16-летним братом. Позднее стало известно, что подросток, вместе с компанией, в которой был и более старший 18-летний парень, отправились выпивать, прихватив с собой и первоклассника. У компании были с собой водка и пиво.

Издание «СБ — Беларусь сегодня» рассказало подробности инцидента. Когда троица пришла на природу, ребенок попросил пить. Однако воды под рукой не оказалось. И тогда 16-летний дядя подсунул Матвею пиво. Пей, мол. Буквально от нескольких глотков он опьянел.

Позднее замглавврача Добрушской ЦРБ Виталий Дроздов расскажет журналистам, что ребенка доставили в больницу с диагнозом «отравление тяжелой степени». По словам специалиста, подобное крайне опасно для неокрепшего организма — дети тут же впадают в алкогольную кому и это может привести даже к летальному исходу. Однако в этом случае помощь была оказана вовремя.

Не запоздали с лечением врачи в первую очередь благодаря неравнодушным людям. Возвращаясь с пьянки домой, молодые люди оставили спящего мальчика на остановке — один отлучился по естественной нужде, второй пошел провожать друга. Местные жители заметили Матвея одного, на остановке, в таком состоянии, забрали домой и вызвали «скорую».

Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов рассказал журналистам «СБ», что вначале подростки, виновные в состоянии малолетки, пытались всячески отнекиваться.

— Поначалу рассказывали сотрудникам милиции, что не в курсе, как такое произошло с ребенком. Якобы мальчик сам отлучился, и они нашли его на остановке уже в подобном состоянии.

Однако подробности все же стали известны. Тем более, что тот самый виновник инцидента, 16-летний дядя ребенка, оказался неблагополучным подростком, имеющим проблемы с алкоголем.

Сейчас мать Матвея Анна должна благодарить Бога за благополучный исход. Женщина до сих пор находится в шоке, однако рассказывает, что не имела ни малейшего представления, что ее брат, с которым она оставила сына, любит выпивать — об этом ей родственники не рассказывали.

— На выходные отвезла сыновей к бабушке в соседнюю деревню. Периодически они проводят у нее время. До сих пор никаких проблем не возникало. А тут младший брат мужа — 16-летний подросток — собрался c друзьями на природу. Вот Матюша с ним и напросился. Он же как «хвостик» за старшими. Честно сказать, я не знала, что у парня уже были проблемы с выпивкой. Бабушка не рассказывала. И вот что в итоге получилось, — цитирует Анну «СБ — Беларусь сегодня».

Ситуация получилась, по всем меркам, из ряда вон выходящая. Остается лишь поблагодарить местных жителей за неравнодушие и местных врачей за профессионализм.

Берегите своих детей!