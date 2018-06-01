Жуткое видео. В Волотове горела квартира в многоэтажке - погиб пенсионер, его жена пострадала

Утром 1 июня на улице Свиридова д 7, к 2 на втором этаже загорелась жилая квартира.

Читатель «Сильных Новостей» поделился видеозаписью работы МЧС по спасению человека, который находился на балконе рядом с горящей комнатой. Как сообщила «Сильным новостям» официальный представитель МЧС Людмила Четвертная, на пожаре погиб мужчина, пенсионер 1952 года рождения. Так же пострадала его жена 1948 года рождения. Еще один житель квартиры был эвакуирован и не пострадал.