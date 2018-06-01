С первым днем лета! Погода в Гомеле на выходные

Первый уикенд лета будет теплым и без осадков.

В субботу, 2 июня, температура воздуха поднимется до +22°...+25°С. Небо ожидается малооблачное. К ночи воздух охладится до +15°...+17°С. Ветер будет дуть с юга.

В воскресенье, 3 июня, будет даже чуть жарче субботы — днем температура поднимется до +26°С, а вечером столбик термометра может опуститься до +14°С. Небо будет ясным или малооблачным.