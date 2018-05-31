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В Новобелице «Приора» сбила пожилую велосипедистку. Женщина попала в нейрохирургию

  • 31 мая 2018, 12:12
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29 мая около 18:00 на улице Урицкого 26-летний автомобилист сбил пенсионерку на велосипеде.

Автомобиль ехал в направлении Склезнева. На перекрестке с Герцена на пути водителя оказалась 57-летняя велосипедистка, которой мужчина не уступил дорогу. По информации УВД, женщина ехала по краю проезжей части. Женщину госпитализировали в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.


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Метки: Авто (5322), Происшествия (11945)

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