В Новобелице «Приора» сбила пожилую велосипедистку. Женщина попала в нейрохирургию

29 мая около 18:00 на улице Урицкого 26-летний автомобилист сбил пенсионерку на велосипеде.

Автомобиль ехал в направлении Склезнева. На перекрестке с Герцена на пути водителя оказалась 57-летняя велосипедистка, которой мужчина не уступил дорогу. По информации УВД, женщина ехала по краю проезжей части. Женщину госпитализировали в нейрохирургическое отделение Гомельской областной клинической больницы.