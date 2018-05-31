Можно сходить всей семьёй: афиша мероприятий ко Дню защиты детей

Пятничный день для маленьких жителей нашего города будет насыщенным и незабываемым. К Международному дню защиты детей в каждом районе города пройдут развлекательные мероприятия, где ожидается особенно много радости, детских улыбок и веселья.

В Новобелицком районе детей и их родителей ожидают на площади и сквере кинотеатра «Мир» в 10. 00. Также здесь пройдёт профилактическая акция «Безопасные каникулы».

Центральный район подготовил для малышей и взрослых праздник веселья, который пройдёт на площадке у Ледового дворца, начиная с 11. 00. Также в это время откроется игровая площадка «Страна развлечений» по улице Головацкого, 118.

В Советском районе, в парке «Фестивальном», игровая программа начнёт работу в 11. 00 и не оставит никого равнодушным. Также досугово-оздоровительные площадки будут работать с 17.00 до 19.00 на проспекте Речицком, 18 а и на улице Б. Хмельницкого, 104.

В Железнодорожном районе мероприятия пройдут на стадионе ОАО «Гомсельмаш», начиная с 11.00. В областной универсальной библиотеке имени В.И. Ленина в 10.30 всех желающих ждут на праздник «В стране весёлой детства».

Микрорайон «Костюковка» для своих маленьких жителей подготовит не менее увлекательное игровое шоу, которое стартует на стадионе в 10.00.

Организаторы уверяют — у каждого района будет своя изюминка. Для ребят и их родителей подготовят интересные концертно-развлекательные программы, будут работать детские игровые площадки, различные выставки, розыгрыши, лотереи и буфеты со сладостями.

Особое внимание в этот день будет уделено ребятам с ограниченными возможностями.

В филиале «Центр инклюзивной культуры» ГУ «Городской центр культуры» в 11. 00 начнётся игровая программа «Мы пираты». Здесь же, на площадке возле центра, с 16.00 до 19.00 для ребят с инвалидностью пройдёт праздник «Наши дети».

А в 11.00 в территориальном центре социального обслуживания населения Железнодорожного района дети с ограниченными возможностями отправятся на поиск клада в пиратском квесте «Остров сокровищ».