В Гомеле парень сбросился с крыши многоэтажного дома. У него были проблемы с законом (обновлено)

30 мая около 15:00 на улице Кристалловской в микрорайоне «Хутор» 18-летний парень сбросился с крыши девятиэтажки.

Юноша проживал в Добрушском районе совместно со своими родителями. По информации «Сильных Новостей», в отношении погибшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», намечался суд. Парень учился в дорожно-строительном колледже, но зимой решил бросить учебу.

СК проводит проверку.