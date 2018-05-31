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В Гомеле парень сбросился с крыши многоэтажного дома. У него были проблемы с законом (обновлено)

  • 31 мая 2018, 10:10
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30 мая около 15:00 на улице Кристалловской в микрорайоне «Хутор» 18-летний парень сбросился с крыши девятиэтажки.

Юноша проживал в Добрушском районе совместно со своими родителями. По информации «Сильных Новостей», в отношении погибшего было возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», намечался суд. Парень учился в дорожно-строительном колледже, но зимой решил бросить учебу. 

СК проводит проверку.


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