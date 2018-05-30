Фотофакт: мост из Любенского микрорайона в Новобелицу не ремонтируют уже три месяца

Читательница «Сильных Новостей» поделилась снимками удручающего состояния асфальта на мосту через Сож, который соединяет Любенский микрорайон и Новобелицу.

По словам автомобилистов, которые регулярно пользуются этой дорогой, асфальт на дорожном полотне сняли три месяца назад для ямочного ремонта. С тех пор работы с мертвой точки не сдвинулись.

Сейчас из-за ремонтных работ стоит знак ограничения скорости в 40 км/ч вместо привычных 60 км/ч. Напомним, что после того, как закрыли для проезда большегрузов мост через Сож на объездной автодороге близ Скитка и Бобовичей, водители многих грузовиков выстраивают маршрут движения через улицу Богдана Хмельницкого и «Любенский» мост.



























