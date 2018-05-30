«Сверху кое-где сплошное разочарование». Парень снимает Гомель и окрестности с высоты птичьего полета

Гомельчанин Николай Горбачевский когда-то в детстве мечтал сделать фото родного города из кабины вертолета — ну или другого летательного аппарата, который к тому времени, пока он вырастет, обязательно изобретут. Так и случилось. Только теперь для удачных и любопытных фоторакурсов не надо подниматься в небо.

Квадрокоптер Николай купил всего пару месяцев назад. По профессии он инженер — программист, но, когда душа требует эмоций, выключает компьютер, берет свою новую четырехпропеллерную «игрушку» и отправляется на прогулку. Снимает все, что приглянется. Нередко открывает для себя привычные пейзажи с совершенно неожиданной стороны.













— Сверху в городе кое-где сплошное разочарование, — признается гомельчанин. — К примеру, возле звезды на здании фабрики «8 Марта» торчит какой-то железный прут, а верхние окна — вовсе не окна, а просто ткань, раскрашенная под окна. Еще неприятно удивило, что за фасадами зданий даже в центре города виднеются разбитые дворы.

Поэтому Николай предпочитает летать за городом, над водой, лесами и полями. Ведь природа красива вне зависимости от того, провели здесь городские власти субботник или нет.

























Фото — @mgorbachevsky