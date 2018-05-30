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Слезы, белые передники и обещания не забывать. В Гомеле прозвенел последний звонок

  • 30 мая 2018, 15:46
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Сегодня ровно в 9.00 во дворах гомельских и не только школ было шумно и волнительно. По традиции, на торжественных линейках выпускники 11-ых классов исполнили вальс и запустили в небо воздушные шары. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY.
















Иван Яриванович, TUT.BY
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