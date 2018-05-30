Слезы, белые передники и обещания не забывать. В Гомеле прозвенел последний звонок

Сегодня ровно в 9.00 во дворах гомельских и не только школ было шумно и волнительно. По традиции, на торжественных линейках выпускники 11-ых классов исполнили вальс и запустили в небо воздушные шары. Как это было — в фоторепортаже TUT.BY.