В Гомеле снова будут менять сигареты на конфеты

Инициатором профилактической акции выступила Новобелицкая районная организация Красного Креста.

Здоровый обмен приурочен ко Всемирному дню без табака, который ежегодно отмечается 31 мая.

Волонтеры Красного Креста выйдут на площадку перед кинотеатром «Мир», где будут агитировать курильщиков отказаться от пагубной привычки навсегда. Они предложат прохожим обменять сигареты на конфеты. По заверению организаторов, все собранные сигареты волонтеры уничтожат на глазах у курильщиков.

Активисты также расскажут о никотиновой зависимости, психологических аспектах ее формирования и последствиях систематического курения. Будут раздавать буклеты с полезной информацией по профилактике заболеваний, которые вызывает табачный дым.

Время проведения акции «Обменяй сигарету на конфету» с 15.00 до 17.00.