«На нас план, что ли, делают?» После развода суд решил разделить квартиру между супругами, а мать с детьми попали из-за этого на СОП

Безысходность и не понимание того, за что семью Жанны Волковой поставили на учет в СОП, вынудили женщину обратиться в редакцию «Сильных новостей».

История большой любви, казалось бы, невозможного чуда — рождение детей после 10 лет диагноза «бесплодие», сейчас набирает негативные обороты. Развод, раздел квартиры с уже бывшим мужем, стали причиной того, что сейчас женщина живет в постоянном стрессе и страхе, что в будущем у нее могут отобрать детей, ведь их семью определили как социально опасную.

Жанна с детьми живет в 104 микрорайоне в уютной двухкомнатной квартире, которая около шести лет назад была построена по кредитному договору, оформленным на женщину. К слову, платить за нее еще четырнадцать лет.





Нас встречает хозяйка квартиры со словами: «Я специально не "вылизывала" квартиру. А то потом скажут, что убрала только ради журналистов. Так что вы можете видеть, как мы обычно живем».

Подтверждаем. При входе в квартиру не сразу понимаешь, что ты в семье, которую несколько месяцев определили как семью, находящуюся в социально опасном положении. Квартира ухоженная, ремонт аккуратный. У детей есть своя комната, зона для учебы и для игр. У мамы отдельная комната, где дети постоянно играют, хорошая мебель и техника.

То, что Жанна обратилась к журналистам, она объясняет тем, что жить в сложившейся ситуации стало невозможно. Каждый день она и ее дети находятся в стрессе. И если раньше этот стресс создавал бывший муж, который решил отсудить у своих детей половину квартиры, то сейчас ко всем проблемам добавилась постановка на учет в органы опеки и попечительства.

История семьи, по словам Жанны, сразу началась с противостояния. Будущая свекровь с первой минуты невзлюбила невестку из-за девятилетней разницы в возрасте. После рождения внуков, которые появились разве что чудом, ведь на протяжении десяти лет все врачи ставили Жанне диагноз «бесплодие», отношение не изменилось. Внуки бабушку не интересовали. В это сложно поверить, но, со слов матери, за шесть лет бабушка ни разу не появилась на пороге новой квартиры, а внуки, Елисей и София, уже давно не узнают ее по фотографии. Но, даже несмотря на все разногласия, Жанна до конца пыталась спасти свою семью.

Еще до рождения детей Жанна стояла на очереди на постройку жилья. Спустя 7 лет эта возможность у нее появилась. И семья достаточно быстро перебралась в новые квадратные метры. С тех пор начались проблемы. Муж Сергей то уходил из семьи, то возвращался. И даже после развода, четыре года назад, у семьи были попытки воссоединиться, но на данный момент они тщетны и бесполезны. Жанне и ее детям комфортно жить без отца, который должен платить алименты, помогать воспитывать детей, но вместо этого решил подать в суд и разделить квартиру пополам. В своем исковом заявлении мужчина запросил отдельную изолированную комнату. И, как ни странно, суд это заявление удовлетворил. Квартиру постановили поделить поровну. С кем будут жить дети — суд не решал. Видимо, надеясь, что родители разберутся сами. Но одно дело на бумаге вынести решение, а другое — как все это воплотить в реальность. Половина квартиры — для Сергея, безработного человека, который не всегда в состоянии выплатить алименты детям. Вторая — для Жанны и ее двоих детей.





Но если «дележка» квартиры — обычная ситуация во многих семьях, то постановка на учет из-за этого для Жанны стало шоком. Тем более, что произошло это после того, как она «по душам» рассказала воспитательнице в садике о том, что ее уже бывший муж пытается забрать половину имущества. И вместо поддержки через какое-то время ее уведомили, что семья получила статус как социально опасная. Даже несмотря на то, что после посещения квартиры, где живут дети, было подтверждено, что условия проживания у детей удовлетворительные и есть все необходимое, но родители ругаются на почве раздела квартиры.

Именно разногласия в семье между супругами стали причиной того, что сейчас Жанна и ее дети постоянно контролируются всеми возможными инстанциями. К ним домой приходят с контролем, звонят из поликлиники, уделяют пристальное внимание педагоги. Но единственное, что остается неясным — как конкретно работает социальная служба с родителями, чтобы решить эту проблему, если все претензии только к матери детей. Отец, который с февраля не жил в этой квартире, и планирует вселиться лишь после окончательного решения суда, так и остается вроде как и не причем.





Сразу после придания статуса СОП работники школы успокаивали женщину, что ей будет оказана помощь, будет проводиться работа с обоими родителями. Но с тех пор прошло три месяца, а «дергают» только ее и детей. Вся работа проводиться со словами «нам нужно так делать, вы же понимаете».

«Сегодня ко мне домой приходила воспитательница дочки, составляла акт обследования условий проживания. Все условия оказались хорошими. Написала еще «папа проживает "набегами". Но я возразила, сказала, что он здесь не проживает вовсе и попросила ее написать, что судебный исполнитель установила место проживания Волкова Сергея Николаевича по другому адресу. Она исправила. Далее я сказала, что не согласна с тем, что психологический климат в семье тяжелый. Да, во время прихода отца плохо, но когда мы одни с детьми у нас все нормально. В ответ я услышала: "Давайте так, я должна так писать, потому что вы в СОПе". Я вынуждена была подписаться под этим актом.









Когда я спрашиваю, через какое время нас снимут с этого статуса, всегда получаю в ответ "Когда перестанете ругаться или вызывать милицию". Получается, что я не могу вызвать милицию на пьяного отца детей, который отсудил у нас половину квартиры, лишь потому, что у меня могут забрать детей. Значит, мы должны терпеть издевательства? Зачем тогда нас определять как социально опасную, если помощи и защиты никакой нет, а лишь постоянная угроза, что дети могут попасть в интернат. Кого они защищают? Себя? Чтобы в нужный момент "прикрыться" своими бумажками?»





Но если конфликт между родителями, то почему страдают дети? Этим вопросом Жанна стала задаваться, когда ее дочка София вернулась из садика и сказала маме, что через полгода их у матери заберут, ведь мириться с бывшим мужем Жанна не собирается. Оказалось, что ситуацию в семье Волковых обсуждали работники школы в присутствии детей.

«Из-за дележки квартиры нас поставили в СОП. С такими темпами можно всю страну определить как социально опасную. Я знаю другие семьи, где дети неделями не ходят в школу, родители пьют. Но их никто не ставит на учет. А по нам план, что ли, делают? Нашли семью, поставили с СОП, провели якобы масштабную работу, и — вуаля, сняли с учета? А потом что? Я вызову милицию? И нас снова туда поставят?»









Мы попытались выяснить, как именно определяют семьи, и кто решает в социальном ли положении находятся дети, и по каким критериям их ставят в СОП. А также какую работу проводят с такими семьями. Обратились за комментарием к социальному педагогу школы № 63, в которую ходят дети Жанны. Но Усикова Е.С. отказалась разглашать такую информацию, порекомендовала звонить сразу директору школы. По указанным номерам на сайте школы трубку никто не взял. Поговорить с кем-либо из администрации школы у редакции не получилось. Та же ситуация и с отделом образования Новобелицкого района. Попытки дозвониться до главного специалиста отдела Махнориловой В.В., чтобы уточнить какая именно социальная работа проводиться с семьями, не увенчались успехом.

«Сильные новости» будут следить за историей семьи Волковых.