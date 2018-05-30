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Гомельский журналист получил четыре протокола из милиции за день

  • 30 мая 2018, 11:47
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Константина Жуковского обвиняют в сотрудничестве без аккредитации в МИД с телеканалом «Белсат».

Всего 28 мая журналист получил по почте семь писем: четыре протокола и три повестки в отделы внутренних дел и суды. 26 мая по почте он получил два аналогичных протокола из милиции, сообщает БелаПАН.

С начала года в отношении Жуковского составили более 20 протоколов за «незаконное изготовление продукции СМИ».

«Я не понимаю, когда представители демократической общественности выезжают за границу и говорят, что в Беларуси улучшилась ситуация с правами человека, говорят о какой-то демократизации. Раньше за сотрудничество с „Белсатом“ репрессировали в основном меня и Ларису Щирякову. Сейчас журналистов по аналогичной статье тягают в милицию и суды в Витебске, Могилеве, Глубоком. Репрессии растут, суммы штрафов превышают десятки тысяч долларов, какое улучшение?» — сказал журналист.


Naviny.by
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