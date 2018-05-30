Епархия, Красный крест и местные власти подарили сироте из Гомеля подъемник для коляски

Мария Кожемякина — инвалид с детства. 19-летняя гомельчанка живет с бабушкой и дедушкой в пятиэтажке в Новобелице.

Мать умерла, когда девочке было всего 10 лет. После неудачной операции на позвоночнике, которую провели в Германии, сирота прикована к инвалидной коляске. Каждый день, если нет дождя, заботливые опекуны вывозят внучку на прогулку. Пока была меньше, дедушка сносил малышку на руках вниз, а потом возвращался за коляской. Теперь спуск по ступенькам с третьего этажа превратился для супругов-пенсионеров в нелегкий квест.

75-летний Василий Николаевич вместе с женой Надеждой Николаевной как могут заботятся о Машеньке. Но учитывая возраст, силы уже не те. Именно дедушка стал инициатором появления в доме подъемника, чтобы вывозить внучку на улицу.





Как рассказал Василий Кожемякин, в «Гомельлифте» посоветовали приобрести гусеничный подъемник, который не требует дополнительных рельс и приспособлений на лестнице. Стоимость конструкции была непосильная для пенсионеров. Гомельчанин решил обратиться в облисполком. По результатам приема сироте первой группы была оказана материальная помощь от комитета по труду, занятости и соцзащите, а также адресная помощь от администрации Новобелицкого района.

Но средств на покупку подъемника все равно не хватало. Пенсионер не опустил руки. По совету знающих людей решил попросить помощи в Гомельской епархии.





— Когда поднимался по лестнице, встретил самого архиепископа Стефана, — отметил Василий Николаевич. — Рассказал владыке о нашей просьбе. Тот заверил, что постарается помочь по мере возможностей.

Но сумма требовалась немалая, и пенсионер, опять же по совету добрых людей, отправился в областной Красный Крест. В организации не отказали его внучке и перечислили часть недостающих средств. Гомельская епархия также внесла свой вклад и организовала покупку подъемника.





Как оказалось, стоимость конструкции около 5,5 тысяч рублей.

Торжественная передача долгожданного «лифта» состоялась 29 мая в Свято-Петро-Павловском соборе. На вручении присутствовали архиепископ Гомельский и Жлобинский Стефан, председатель областной организации БОКК Алла Смоляк и заместитель главы администрации Новобелицкого района Елена Копа.

На встрече Машенька не скрывала радости. Не менее был счастлив и ее дедушка. Семья Кожемякиных искренне благодарит всех, кто внес свой вклад в благое дело.