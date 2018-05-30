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Россельхознадзор не пропустил 20 тонн масла из Гомельской области

  • 30 мая 2018, 11:33
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Сладкосливочное масло производства ОАО «Октябрьский завод СОМ» вернули в Гомельскую область.

Продукцию везли в Москву. Она сопровождалась ветеринарным сертификатом, выданным белорусской государственной ветеринарной службой, передает БелаПАН.

При досмотре в грузовом отсеке автомобиля обнаружили продукцию с номерами партий и датами выработки, которые не были заявлены в удостоверении качества и безопасности. Это стало причиной отказа в ввозе.


Naviny.by
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Места: Гомель (22460)

Метки: Экономика (13401), Область (5537)

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