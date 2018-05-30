Молотком по голове за байки: в России арестовали второго участника разбойного нападения на жителя Гомеля, но Беларуси его не выдадут

Преступление было совершено вечером 11 августа 2017 года. 22-летний гомельчанин Дмитрий разместил в интернете объявление о продаже мотоцикла Suzuki за 4900 долларов. Покупатели нашлись в России. Два приятеля из Курской области приехали в областной центр, начали искать встречи с продавцом. Встреча произошла в деревне Романовичи Гомельского района, куда гости приехали на такси, а продавец на мотоцикле Yamaha.

В гараже в ходе обсуждения купли-продажи один из покупателей схватил молоток с резиновой головкой и стал наносить удары продавцу по голове. Гомельчанин упал, а разбойники, завладев двумя байками, скрылись с места преступления. Родственница потерпевшего, увидев в окно дома, как молодой человек пытается встать с земли, вызвала скорую помощь и милицию. Преступники направлялись в сторону границы с Россией. В ходе преследования одного из них, он был за рулем Yamaha, задержали, второй на Suzuki — скрылся.

15 января текущего года Гомельский областной суд признал виновным в покушении на убийство, сопряженном с разбоем, совершенные группой лиц 23-летнего жителя Курской области Виктора Нестеренко. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Нестеренко обязали выплатить потерпевшим более 40 тысяч рублей.





Потерпевший перенес несколько операций, у него остались серьезные проблемы с речью и слухом.

Личность второго разбойника была установлена — им оказался гражданин России Александр Верещагин, его объявили в розыск.

По сведениям «Белорусского партизана», Верещагина по запросу белорусских правоохранителей задержали 31 августа 2017 года, доставили в прокуратуру Курска для принятия решения об экстрадиции и отпустили. Вызвано это было тем, что он гражданин РФ и документальных подтверждений его причастности к преступлению в Беларуси на тот момент не имелось.

Началась довольно длительная процедура в рамках Конвенции о правовой помощи и правовым отношениям по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года. В соответствии с этим документом Российская Федерация и Республика Беларусь приняли на себя обязательства по поручению другой стороны осуществлять в соответствии со своим законодательством уголовное преследование в отношении собственных граждан, подозреваемых в том, что они совершили на территории запрашивающей стороны преступление.

В данном случае это означает, что Верещагина будут судить в России. Примечательно, что 30 октября 2017 года следователь УСК по Гомельской области вынес постановление о выделении из расследуемого уголовного дела материалов в отношении Верещагина для направления в Россию. И лишь 7 марта 2018 года уголовное дело, поступившее из Генеральной прокуратуры Беларуси через Генпрокуратуру РФ, заместителем прокурора Курской области был аправлено в Курчатовский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Курской области для организации исполнения поручения об осуществлении уголовного преследования Верещагина.

Верещагина задержали лишь 16 мая, в этот же день ему было предъявлено обвинение по п. «в» ч. 4 ст. 162 (разбой) и ч. 3 ст. 30, пп «ж», «з» ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство) УК РФ.

Пока правоохранители двух стран решали процедурные вопросы, Верещагин успел побывать в серьезном ДТП и получить судимость за другие преступления совершенные им уже на родине. В апреле он был осужден за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью и угрозу убийством. Правда, без лишения свободы.

18 мая по ходатайству следствия судом Верещагину была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Обвиняемый и его адвокат обжаловали это решение в Курском областном суде. В апелляционной жалобе защитник отметил, что необходимости скрываться у его подзащитного нет, поскольку он намерен доказывать свою невиновность в преступлениях. Областной суд жалобу оставил без удовлетворения.