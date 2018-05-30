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Айда на рыбалку! В Гомельской области закончился запрет на лов рыбы

  • 30 мая 2018, 09:49
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Для мужской части населения Гомельщины наступила светлая полоса. Снова можно хвататься за удочки и ехать на рыбалку. В Гомельской области закончился весенний запрет на лов рыбы, связанный с ее нерестом.

Согласно статистике, в прошлом году на Гомельском участке зафиксировано 200 административных нарушений, а это в полтора раза больше, чем в 2016, сообщает районная газета «Маяк».

Более того, нельзя забывать и о технике безопасности. В минувшем сезоне случилось 5 аварийных случаев, для трех человек они стали смертельными. Всего же за последние 17 лет в стране из-за несоблюдения правил погибли 1 189 человек, из них — 39 детей.


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Метки: Общество (30196), Область (5537)

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