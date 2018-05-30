Советский район на две недели останется без горячей воды

С 14 июня начинаются гидравлические испытания на прочность и плотность тепловых сетей Западного района с последующим выводом в ремонт, сообщает РУП «Гомельэнерго».

В связи с этим по 27 июня многие жилые дома Советского района останутся без горячей воды. Работы продлятся до 27 июня.

Это касается жилых домов, расположенных по адресам:

2-й переулок Островского 1;

ул.2-я Колхозная 4, 6, 8, 10, 12, 20, 20А, 22, 24, 26;

ул.60 лет СССР 1, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10 к.1, 10 к.2, 11, 12А, 12 к.1; 12 к.2, 12 к.3, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 28, 29, 30, 31;

ул.70 лет БССР 1, 3, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 38, 40, 42, 44, 46;

переулок Амурский 1, 2, 3;

ул.Амурская 4, 6, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 30, 32, 52;

ул.Ауэрбаха 89;

ул.Базовая 3, 6, 8, 11, 13;

переулок Бакунина 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 78, 84, 86, 88, 90, 92, 94;

ул.Банная 1;

ул.Барыкина 80А, 82А, 84, 84А, 86, 93, 94, 94А, 98, 100, 101А, 101Б, 113, 118, 121, 123, 125, 127, 127А, 129, 131, 132, 133, 133А, 134, 135, 137, 139, 140, 141, 142, 143, 147, 149, 152, 153, 154, 155, 161, 163, 163А, 165, 167, 167А, 168, 169, 206, 230, 230А, 231, 232, 234А, 236, 240, 240А, 248А, 252, 254, 269, 271, 273, 279А, 291, 291А, 296, 299, 305А, 305Д, 309, 319, 321, 321А, 321Б, 323;

ул.Безымянная 1, 3;

ул.Белорусская 6, 62, 83, 101, 113А;

ул.Богдана Хмельницкого 64, 66, 68, 69, 69А, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 79, 80, 80А, 83, 83А, 85, 85А, 87, 87А, 88, 88А, 89, 90, 90А, 91, 92, 92А, 93, 93А, 94, 94А, 94Б, 95, 96, 97, 98, 98А, 100, 102, 104, 104А, 108, 108А, 108 к.1, 108 к.2, 108 к.3, 108 к.4, 110, 112, 114, 116, 118, 118А, 120 к.1, 120 к.2, 120 к.3, 122, 124, 126;

ул.Борисенко 2, 3, 3А, 5, 7А, 8, 10, 11, 11Б, 12, 13, 13А, 15, 20;

ул.Бочкина 182, 182А, 184, 184А, 186, 186А, 188, 190, 192, 194, 221, 223;

ул.Братьев Лизюковых 2, 2 к.2, 5, 6, 6А, 6 к.2, 7, 8, 10А, 12, 14, 14А, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32;

ул.Брестская 1, 2, 3, 4, 5;

ул.Быховская 91, 95, 97, 99, 101, 104, 105, 105А, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 113А, 115, 115А;

ул.Владимирова 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 29А, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73А;

ул.Волгоградская 2, 5, 9, 12, 14, 16А, 23, 25, 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 43Б,

ул.Гайдара 2, 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 14;

проезд Геофизиков 1, 3, 4, 5;

ул.Давыдовская 2, 2А, 4, 6, 14, 16, 20, 22, 24, 26;

ул.Денисенко 4, 6, 16, 22, 34, 36, 38, 48, 56, 66, 68, 76, 78, 82, 86;

ул.Жукова 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 16А, 18, 18 к.2, 20, 22, 22 к.2, 24, 26, 26 к.2, 28, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 38А, 38Б, 40, 40А, 40 к.1, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52;

ул.Зои Космодемьянской 2, 2А, 4, 6, 8, 8Б, 14, 16;

ул.Иверская 2, 4;

Индустриальный проезд 2, 4;

ул.Карбышева 4, 4А, 9, 10;

ул.Клермон Ферран 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17;

ул.Косарева 1, 3, 3А, 5, 5А, 6, 6А, 6Б, 6В, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 24, 27, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53;

ул.Котовского 56, 56А, 57, 85;

ул.Космическая 7, 8, 9, 10, 14, 16, 20;

ул.Крайняя 2, 2А;

Куйбышевский проезд 22;

ул.Лазурная 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 23, 24, 26, 32, 33;

ул.Матросова 2, 4, 5, 6, 6А, 7, 8;

ул.Медицинская 2, 4, 5, 6, 7, 10;

ул.Междугородняя 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 10А, 12, 14, 14А, 16, 18, 26;

ул.Мележа 2, 4, 6, 8, 8А, 10, 12, 14;

ул.Мирная 15А;

ул.Минская 8, 10, 10Б, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 42А;

МЖК «Солнечный» к.1, к.2, к.3, к.4, к.5;

ул.Объездная дорога 2, 2А, 4, 12, 20, 22, 30А;

проспект Октября 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 28А, 28Б, 28В, 28Г, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 46А, 47, 48, 48А, 48Б, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 56А, 56Б, 56В, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 82А, 83, 85, 85А, 87, 87А, 89, 91, 93, 95;

ул.Островского 90, 92, 101;

ул.Павлова 1, 1А, 3, 3А, 5, 7, 7А, 9, 11, 16, 18, 20, 22, 22А, 24, 24А, 26, 46А;

ул.Пенязькова 5, 5А, 9, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 33, 35, 37, 47, 49, 53, 55, 59;

ул.Радости 32;

проспект Речицкий 2, 2 к.1, 3, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 5, 6, 7, 7А, 8, 8А, 8Б, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А, 13, 14, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 29, 29А, 31, 33, 33А, 35, 35А, 37, 37А, 37Б, 39, 40, 41, 41А, 42, 43, 43А, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54, 55А, 56, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 62А, 63, 63 к.1, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 73 к.1, 73 к.2, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87 к.1, 87 к.2, 88, 88А, 89, 90, 91, 91А, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 102А, 103 к.1, 103 к.2, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 118, 118А, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 к.1, 125к.2, 126, 128, 129, 130, 131, 131А, 132, 134, 135, 135А, 135Б, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 159, 182;

ул.Сосновая 2, 2 к.1, 2 к.2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 18А, 20, 22;

Студенческий проезд 1, 1Б, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15, 15А, 17, 19, 21, 25;

ул.Талалихина 1, 2, 4, 6, 8;

ул.Украинская 8, 12, 12А, 15;

ул.Циолковского 30, 119А, 121;

ул.Черноморская 1, 2, 3, 4, 5А, 7, 7 к.1, 9, 11, 13, 13Б, 20А;

ул.Чкалова 47, 49, 51, 53, 104, 106, 106Б, 108, 110;

ул.Хозяйственная 5, 5А, 10А, 12, 12А, 16, 19, 20, 21, 25;

ул.Якубова 71А, 84.

Во избежание повреждений внутренних систем отопления и оборудования тепловых сетей всем потребителям тепловой энергии Западного района тепловых сетей необходимо до 10.00 14 июня произвести отключение тепловых пунктов и элеваторных узлов с установкой заглушек на вводах.

Спуск теплофикационной воды во время проведения испытания, а также производство ремонтных работ без согласования с филиалом «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» запрещается.

Материальные ценности, которые могут быть повреждены в результате разрыва теплопроводов при испытании, заполнении тепловых сетей и включении в работу тепловых пунктов и узлов, должны быть удалены из подвальных помещений и территории, по которым проходят теплопроводы.

В дни проведения испытаний при заполнении трубопроводов и включении циркуляции теплоносителя всем потребителям тепловой энергии необходимо обеспечить дежурство персонала на тепловых пунктах. При обнаружении повреждений трубопроводов или отопительных систем необходимо немедленно сообщить диспетчеру филиала «Гомельские тепловые сети» РУП «Гомельэнерго» по телефону: 42-16-18.