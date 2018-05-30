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В Гомеле 30 мая будет закрыто движение транспорта по улице Красноармейской

  • 30 мая 2018, 08:55
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В Гомеле 30 мая с 11.30 до 14.00 будет закрыто движение транспорта по улице Красноармейской на участке от улицы Комсомольской до проспекта Ленина. Это связано с проведением мероприятий, приуроченных к последнему школьному звонку.


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Места: Гомель (22460)

Метки: Общество (30196), Авто (5318)

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