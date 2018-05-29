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Гомельчанин забыл на остановке саквояж с доментами и деньгами. За месяц так и не нашли — возбуждено уголовное дело

  • 29 мая 2018, 17:35
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61-летний индивидуальный предприниматель ждал на остановке «Улица Фадеева» свой автобус. Когда транспорт приехал, то мужчина забыл свои вещи и уехал.

Потерю потерпевший обнаружил только спустя несколько сотен метров. В чемоданчике находились документы, паспорт и ноутбук, 65 рублей и ключи от квартиры, сообщает УВД. Выскочив из автобуса, мужчина вернулся на остановку, но от саквояжа и след простыл.

Не растерявшись, мужчина решил исследовать мусорные контейнеры, а после обратился в милицию. Правоохранителям пришлось продолжить поиски саквояжа по ближайшим мусорным урнам и на береговой линии местных прудов. Увы, поиски оказались тщетными — спустя месяц в милиции возбудили уголовное дело по факту кражи. Поиски преступника и саквояжа продолжаются.


gomel.today
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Места: Гомель (22452)

Метки: Криминал (9933)

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