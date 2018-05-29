Весна-7 21/05 - 03/06:
рубелэко 28/05-03/06:

В Гомеле разыскивается мужчина, ударивший женщину во дворах по пр-ту Ленина

  • 29 мая 2018, 17:09
  • 1961
  • 0


В прошлый понедельник, 21 мая, во дворе дома по проспекту Ленина, 28, мужчина ударил гомельчанку. Выяснилось, что ранее женщина не была знакома с этим человеком.

Потерпевшая обратилась за помощью в ОВД Центрального района. Благодаря камерам видеонаблюдения, удалось найти снимок подозреваемого. Теперь его разыскивает милиция.


Если вы узнали человека с фото, просьба сообщить информацию по телефонам +375 (29) 391-32-06 или 102.


gomel.today
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22452)

Метки: Общество (30185)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 29/05-30/05:

Самое читаемое