РуБелЭко: новое рождение кирпича

Стройка — непростое и затратное дело. Без старательного выбора материалов хорошую смету не составить. Многие строители и застройщики перестали видеть в кирпиче былую привлекательность. А зря! Конечно, каждого волнует вопрос: как спланировать всё так, чтобы сделать качественно, но не потратить лишнего? Сегодня расскажем про новый вид кирпича и то, где его можно применить на вашей стройке.





Что же это за «новый» материал?

Гиперпрессованный кирпич на самом деле — это строительный материал, который известен еще со времен СССР. На Украине "гиперпресс«до сих пор делаю по советским технологиям из известняка (ракушечник). В Беларуси основа материала — доломит, где кальций при давлении 300 кг/см2 становится вяжущим веществом.

Такая вещь, как гиперпрессованный кирпич, используется в кладке лицевых поверхностей домов, постройке беседок и гаражей. Tакже им можно отделать камин или воплотить в жизнь вашу дизайнерскую задумку в интерьере.





Отличителен он тем, что производится без обжига, посредством прессования под высоким давлением смеси известняковых пород, цемента (до 9%), воды и минерального пигмента. Такая технология позволяет достичь высокой прочности (до 400кг на см2) и большого количества циклов заморозки-разморозки (от 100 до 150), которые выдержит кирпич.

Как следствие, он получается достаточно массивным — полнотелый весит около 4,3 кг — так что на доставке не сэкономите, но зато прослужит «гиперпресс» долго. Если штукатурная «облицовка» дома уже через 5 лет теряет внешний вид, а через 10 лет требует реставрации или замены, то с гиперпрессованным кирпичом можно передать дом детям и внукам таким же красивым, каким он был в самом начале. По-сути, это инвестиция в недвижимость: дом выглядит красиво и дорого на всем протяжении срока службы.

Известно, что «одноклассники» гиперпрессованного кирпича — клинкерный и керамический — плавают по размерам после обжига. Тут прессование выделятся практически полной идентичностью формы каждого изделия (с максимальными отклонениями до 0,5мм). Однако у клинкера очень низкое водопоглощение (4-6%) — это значит что приклеить его к чему либо сложно. «Гиперпресс» лучше сравнить с керамикой. У обоих водопоглощение 6-9% и это достаточно, чтобы использовать качественные, но не супер-дорогие кладочные смеси.

Что по форме?

Форм много, опять же, благодаря прессованию. Тут кирпичи и с рельефным тычком и ложком, и просто с ложком, с одним скошенным углом и с двумя, классические гладкие, узкие сникерс-сайз кирпичи и кирпичи со снятой фаской. Также разнообразны и цвета: песчаник, шоколад, сталь, графит и другие. В целом, есть из чего выбрать, и творческий полёт вашей фантазии не разобьётся о маленький ассортимент.





А есть особенности в работе?

Есть. Чтобы сделать всё правильно и чтобы ваш фасад вам долго служил, нужно при кладке оставлять зазор под вентиляцию между черновой и лицевой стенами примерно в 10мм. Также, во избежание образования высолов на поверхности стен во время работы стоит пользоваться только строго подходящими смесями (например, от компании «РуБелЭко») и гидрофобизировать готовую кладку.

А где можно купить такой кирпич?

Одним из производителей гиперпрессованного кирпича, представленным на рынках Беларуси, Украины, России, стран Балтии и ЕС является белорусская компания «РуБелЭко».





В данном случае эта компания хороша тем, что завод оснащен полностью автоматизированной производственной линией, что сводит к минимуму воздействие человеческого фактора на продукт. Соответственно, ваш кирпич всегда будет ровным и качественным. Это подтверждают многочисленные сертификаты качества. К слову, на производстве 12 (!) точек контроля качества.

Тут стоит добавить, что в состав «гиперпресса» входят исключительно экологически чистые компоненты, так что и о безопасности можете не волноваться. Само же расположение вблизи карьера, где добывают сырьё, позволяет «РуБелЭко» выставлять адекватную и конкурентную цену на свой товар.

Кроме прочего, компания реализует сопутствующие материалы: гидрофобизаторы и смеси для кладки. Стоит использовать именно их при облицовке или возведении ваших построек из кирпича от «РуБелЭко» именно потому, что они разработаны специально друг для друга с учётом всех необходимых характеристик. Так, если не нарушать технологию, кладка простоит очень долго и на ней не образуется высолов.

Теперь, когда вы знаете про то, что такое гиперпрессованный кирпич и про способы его применения, вы можете сравнить все варианты для своей стройки и укомплектовать смету именно так, как вам нужно. Продукцию «РуБелЭко» можно заказать на сайте компании либо приобрести в магазинах дистрибьюторов.