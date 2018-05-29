SERYOGA выпустил новый клип «Много дыма». Съемки видео проходили на родине рэпера — в Гомеле

Сюжет клипа представляет собой богемную вечеринку, в центре которой Серега читает рэп о современной девушке.

В описании видео сообщается, что «Seryoga (Сергей Пархоменко) не оставляет рэп как жанр, но теперь он звучит в духе современных трендов штата Джорджия! Задымятся ли клубы от нового трека Seryoga "Много дыма" — скоро увидим!»

Над клипом работала команда «Fly High Production». Территориально видеостудия находится в Гомеле, но снимает для разных стран и рынков. Режиссер и оператор клипа Артем Чипулис рассказал, что с Серёгой работалось очень комфортно — он принимал активное участие в процессе съёмок и был максимально вовлечен в процесс:

— У нас была мысль снять клип одним кадром без склеек, Серёга предложил идею, которая как раз подходила для этого. Так как в клипе принимало участие больше 50 человек, нам понадобился не один дубль, но мы всё же уложились в одну ночную смену.























