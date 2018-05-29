В Гомеле нашли подростка, который похитил три пачки мороженого. Похителя милиции «сдали» педагоги

В полдень 17 мая трое подростков украли три пачки мороженого из холодильника на проспекте Ленина и убежали. Парень, который на видео нес мороженое, оказался учеником одной из школ Центрального района.

Парня нашли после того, как фотографии с ним оказались в интернете. 13-летнего подростка узнали учителя, информацию об этом они передали родителям воришки и в милицию. Трое друзей — два одноклассника и учащий ПТУ — вместе прогуливали занятия. Проходя мимо ларька с квасом и мороженым, младший предложил полакомиться прохладной сладостью. Пока продавец разливала квас, он сдвинул крышку холодильника, схватил три пачки мороженого и убежал. Вслед за ним бросились и его друзья, но все трое угодили в объективы камер видеонаблюдения, сообщает МВД. Теперь подростку придется ответить за свой проступок на комиссии по делам несовершеннолетних.







