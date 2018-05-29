«Получить статус СОП может абсолютно любая семья». Юристы о несовершенстве законодательства и последствиях постановки на учет

Нашумевшую историю многодетной матери Антонины Шайнюк можно назвать показательной. Из-за больной собаки, задолженности по газу директор СШ № 3 угрожала поставить семью на учет как социально опасную для детей (СОП). Насколько правомерны такие действия, каковы критерии определения СОП, есть ли последствия постановки на учет — эти и другие вопросы в материале gomel.today.

На чей стороне закон?

Красковская Ольга, социальная работница и юрист ОО «Радислава», многодетная мама:

Декрет № 18 — это очень прогрессивный и важный документ, который позволяет оперативно изъять ребенка из семьи, в которой ему реально опасно находиться. Но в то же время Декрет № 18 часто является причиной сокрытия фактов домашнего насилия, т.к. женщины боятся обращаться в милицию. Обращение в милицию способствует тому, что семью могут посчитать неблагополучной, и изымут ребенка/детей. Наши клиентки рассказывают, как сотрудники милиции им угрожают: «Сейчас приедут из приюта и заберут у вас детей!». В такой ситуации страшно предпринимать какие-либо шаги и обращаться за помощью в госорганы. Чрезвычайно важно, чтобы семью не просто ставили на учет, при этом постоянно терроризируя проверками, а помогали исправить, изменить ситуацию. Декрет № 18 не учитывает того факта, что человек может быть морально истощен, надломлен и в таком случае необходима адекватная реакция людей, отвечающих за исполнение на практике положений данного документа.

Теоретически, получить статус СОП может абсолютно любая семья. Под «иным образом ненадлежаще выполняют свои обязанности по воспитанию и содержанию детей» можно понимать все, что угодно.

Есть еще один важный документ — это Программа воспитания и защиты прав и законных интересов детей, находящихся в социально опасном положении. В приложении к нему прописано, какие семьи можно считать неблагополучными.

Вот некоторые признаки неблагополучной семьи:

• длительная безработица одного родителя (обоих родителей), а также частая смена мест трудоустройства;

• частое обращение в социальные службы и благотворительные орга-низации об оказании материальной помощи и поддержки;

• наличие у детей частых заболеваний и травм;

• полное равнодушие родителей и отсутствие заботы и внимания к ребенку;

• устойчивое уклонение родителей от контактов со специалистами, игнорирование их рекомендаций.

Получается, что неблагонадежной можно посчитать семью, где мама решила быть домохозяйкой, или ту, где ребенок часто болеет. Как это работает на практике?

Человеческий фактор

Не смотря на то, что по своей сути Декрет № 18 является прогрессивным документом, направленным на защиту прав и интересов ребенка, те, кто на местах реализуют его действие на практике, могут извратить прописанные в документе положения до неузнаваемости. Порой доходит до абсурда желание наказать, покарать маму за то, что она высказала свое несогласие с комиссией, директором школы и т.д., или выполняет ненадлежаще свои родительские обязанности, по мнению членов комиссии.

Часто постановка в СОП влечет за собой клеймо «неблагополучности», что в свою очередь становится дополнительным стрессовым фактором для родителей (чаще всего женщин), которые и до этого находилась в весьма непростом положении.

В нашей практике была следующая ситуация. В семье четверо детей, отец злоупотребляет алкоголем, проявляет насилие в отношении членов своей семьи. Мама обращается в госучреждения за помощью. По итогу всех детей изымают в приют на полгода на том основании, что не была устранена причина постановки семьи в СОП. Именно за этим женщина и обращалась, чтобы ей помогли справиться с этой ситуацией на уровне государства, а получается, наказали. Уже прошло много лет, а последствия того изъятия до сих пор у детей и мамы остались. Кто за это отвечает?

Бывают случаи, когда женщина сама просит о том, чтобы семью поставили на учет, надеясь, что это поможет ей защитить себя и детей от агрессора. Ей отказывают: «А зачем вам, чтобы домой приходили чужие люди, проверяли холодильник, чистоту постельного белья?» Сами специалисты учреждений образования, здравоохранения изначально рассматривают комиссию по СОП как надзорную и карающую инстанцию. То, что комиссия отвечает за реализацию Декрета № 18 на практике в интересах детей, часто никто и не вспоминает, возможно, и не знает. Вот такая складывается практика.

И все же многое зависит от людей на местах. Несмотря на приведенные примеры, достаточно много ситуаций, когда комиссия заинтересована в скорейшем и благополучном разрешении затруднительной ситуации в семье. Специалисты комиссии помогают женщине на практике и это не простой формальный подход, а живое человеческое участие. Женщинам не только предлагают определенный алгоритм действий, а оказывают и моральную поддержку. Клиентка, у которой четверо детей, рассказывает: «Сказали, что они на моей стороне и очень хотят помочь нашей семье». В этом случае ей гораздо легче действовать и что-то предпринимать для изменения положения, чем той, которую обвиняют: «Видела за кого замуж шла!», «А зачем столько рожали?» и т.п.

Что делать, если семью ставят на учет по СОП?

Лилия Волина, соосновательница и юрист «Центра по продвижению прав женщин — «Её права», рекомендует:

Если видите, что есть проблема, лучше обратитесь за помощью. Все вопросы проще решать на первоначальном этапе. Если, например, у вас возникли недопонимание со школьным психологом, идти надо к директору школы. Лучше всего изложить ситуацию письменно и проследить, чтобы ваше обращение зарегистрировали. Он/она будет обязан дать вам письменный ответ. Получив официальный ответ (если он вас не устроил), можно идти дальше.

Перед тем, как комиссия примет решение о постановке семьи на учет, предшествует длительный процесс сбора информации. На этой стадии нужно активно интересоваться положением вещей. Главное, быть максимально информированным: что происходит, на каком основании. Не стоит бояться задавать вопросы тем людям, которые пришли к вам.Лучше стараться наладить отношения с представителями госструктур и не провоцировать конфликт.

Если у семьи уже есть статус СОП, то статус надо обжаловать. Причем чем раньше, тем лучше — в идеале, сразу после вынесения решения о постановке на учет. Уже одно это показывает, что родителям не все равно, что происходит, что они готовы отстаивать свои права.

Место обжалования зависит от того, кто принимал решение. Если ко-миссия по делам несовершеннолетних одного из районов Гомеля — то в отдел образования Гомельского горисполкома. В других городах решение принимается на уровне городских или районных исполкомов, соответственно обжаловать нужно в областной исполком.

Следующий уровень для обжалования в обоих случаях — Министерство образования. Есть возможность обратиться к прокурору, когда семья считает, что нормы законодательства не были учтены. Любое обжалование важно аргументировать тем, что принятое решение крайне негативно влияет на ребенка.

В случае если ребенка уже изъяли из семьи алгоритм действий примерно тот же, что и в предыдущем случае. Главное — оперативно обжаловать решение. Дальше задача состоит в том, чтобы доказать, что ситуация в семье изменилась. После того, как семья получила статус «СОП», сотрудники госорганов должны составить индивидуальный план защиты прав и законных интересов несовершеннолетнего, где будут прописаны основные проблемные моменты.Чтобы вернуть ребенка в семью нужно доказать, что эти проблемы были успешно решены или хотя бы сделаны конкретные шаги на пути к их решению. Главное для родителей всячески демонстрировать свое небезразличие к ребенку и его судьбе.

Телефоны, позвонив по которым можно обратиться за помощью:

• Общенациональная горячая линия для пострадавших от домашнего насилия, МОО «Гендерные перспективы», (ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных и праздничных дней): 8 801 100 8 801.

• Телефон экстренной помощи для размещения в Убежище для женщин и их детей, пострадавших от насилия: ОО «Радислава», 8029 610 83 55 (круглосуточно).

• «Центр по продвижению прав женщин — «Ее права»: гор. 8017 327 77 27, velcom 8029 635 56 62, мтс 8033 675 56 62 (время работы: с понедельника по четверг с 09:00 — 17:00).