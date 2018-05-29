«Отключим газ!» Жители Сельмаша взбудоражены объявлениями с угрозами

Чители «Гомельской правды» прислали в редакцию объявление. В тексте сказано, что жильцам нужно находиться в своих квартирах с 29 по 31 мая, иначе дом отключат от газоснабжения.





Возмущение горожан можно понять. Допустим, в квартире проживают трое взрослых работающих людей, и каждый должен взять выходной за свой счет, то есть потерять оплату за этот день. А еще быть уверенным, что отпустит начальство. Или же потребовать отпустить. И совершенно неважно, есть ли у руководства на вас серьезные планы и производственная необходимость в этот день. Неважно, может вы сам руководитель. Ради того, что дом может остаться без газа, можно и напролом пойти. А если в квартире проживает один взрослый, ему придется «отпрашиваться» аж на три дня!

Но самое «приятное» в объявлении — это его подача: «В случае непредоставления доступа в квартиры будет отключен дом от газоснабжения». Вот так.

В поисках автора послания звоню в ЖЭУ-6. Трубку подняла секретарь и сообщила: все верно, комбинат противопожарных работ действительно будет проверять вентиляционные каналы в эти дни.

— Получается, что люди все это время должны находиться в квартирах?

— Комбинат уточнил, какие дома и в какой день будут посещать специалисты. Когда люди нам звонят, я им эти сведения передаю.

— И все же кто составил объявления?

— Вы позвоните в комбинат, это они нам давали уведомление, согласно которому мы составили текст.

В комбинате противопожарных работ на вопросы ответил диспетчер Владимир Федосенко.

— Владимир Николаевич, объявление домоуправление составило по информации вашей организации?

— Автор текста ЖЭУ, и мы никакого отношения к нему не имеем. Существует утвержденный график проверок, соответственно, заранее уведомляем, что в определенные дни будем проверять определенные дома. Как предполагалось, сначала наши специалисты проверят улицы Ефремова, затем Чапаева и Фадеева. Мы не говорили, что дома нужно быть три дня подряд. Когда появилось объявление, нам стали активно звонить жильцы.

— С вашей стороны имели место угрозы?

— Извините, мы подрядная организация и никакого отношения к тому, о чем вы сказали, не имеем. Мы просто проверяем состояние вентиляционных каналов.

— Можете объяснить, как связаны проверка вентиляции и отключение газоснабжения?

— Мы не штрафуем, отключение газоснабжения тоже не в наших полномочиях. Если, к примеру, фиксируем нарушение в какой-то квартире, допустим, заклеена обоями вентиляционная решетка на кухне, то ЖЭУ вправе обратиться к жильцу, чтобы он все устранил. А чтобы прекратить газоснабжение, нужно обращаться в горгаз. В свою очередь специалистам этой службы нужны веские основания, чтобы пойти на такие меры.