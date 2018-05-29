Весна-7 21/05 - 03/06:
рубелэко 28/05-03/06:

Как будут работать ярмарки в июне?

  • 29 мая 2018, 14:14
  • 552
  • 0


Как анонсировали в управлении торговли и услуг Гомельского горисполкома, за покупками на главную ярмарочную площадь города можно отправляться в выходные дни — 2-3, 9-10, 23-24 июня, 30 июня-1 июля.

Среди участников заявлены многие торговые организации города, мясокомбинаты, рыбхозы, птицефабрики, фермерские хозяйства, индивидуальные предприниматели, ремесленники и пчеловоды. Режим работы — с 9.00 до 15.00 с учётом погодных условий.

На время проведения ярмарок будет закрыто движение движения всех видов транспорта на площади Восстания:

  • с 18.00 1 июня до 17.00 3 июня,
  • с 18.00 8 июня до 17.00 10 июня,
  • с 18.00 15 июня до 17.00 17 июня,
  • с 18.00 22 июня до 17.00 24 июня,
  • с 18.00 29 июня до 17.00 1 июля.


Юлия Светина, Гомельские ведомости
Адидас 16/05 - 30/05:
Мы создали канал в Телеграме для того, чтобы быстро рассказывать вам новости → https://t.me/gomeltoday

Места: Гомель (22452)

Метки: Общество (30185)

Комментарии правила

Самое обсуждаемое




Новое в блогах


KSK 29/05-30/05:

Самое читаемое