Краеведы создали мультфильм про тысячелетнюю историю Гомеля

Участники краеведческого вк-сообщества «Пошукі старого Гомеля» создали анимационный фильм про тысячелетнюю историю Гомеля. В мультфильме отражены наиболее важные и интересные моменты истории Гомеля, упоминаются знаковые личности, в том числе те, кто до сих пор в городской сознании остается недооцененным или вообще забытым.

«Для тех, кто давно интересуется историей Гомеля, этим мультфильмом мы не откроем новых америк. Однако для большинства гомельчан, не говоря уже о жителях других мест Беларуси, многие подобранные факты станут открытием. Если Румянцевская эпоха, хотя бы на уровне стереотипов, нашими земляками освоена, то времена, которые предшествовали ей, часто представляются темными, этакой окутанной мраком terra incognita. Мы будем только рады тому, что сумеем приподнять для них завесу времени, заинтересовав историей родного города разных периодов», — отметил один из сценаристов фильма, известный гомельский писатель-постмодернист Сергей Балахонов.

«Надеемся, что от нашей работы будет хороший результат, и когда-нибудь привычной для Гомеля картиной станет не только сувенирный магнитик с портретом последнего гомельского старосты, но и памятник освободителю Гомеля великому князю Ольгерду на одной из центральных улиц. Будем реалистами, будем мечтать о невозможном!» — режиссер отмечает и автор фильма Мария Булавинская.

Работа над фильмом заняла более полугода. Среди авторов — архитектор и краевед Сергей Ляпин, художник — Филипп Кокоша, сценарист-консультант — историк Юрий Панков. Текст мультфильма озвучил известный всем белорусам «дилетант» — Юрий Жигамонт.