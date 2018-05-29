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Фотофакт: в Гомеле в аварию попал автомобиль вневедомственной охраны

  • 29 мая 2018, 12:56
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Сегодня в первой половине дня по ул. Междугородняя произошла авария с участием автомобиля вневедомственной охраны.

Читатели сообщили редакции «Сильных Новостей» подробности происшествия. По словам очевидцев, «МАЗ» двигался в сторону завода «Центролит» по правой полосе, в том же направлении ехал и «ВАЗ» с сотрудниками вневедомственной охраны. Свидетели подчеркнули, что служебный автомобиль хоть и ехал по вызову, однако ни проблесковых маячков, ни звукового сигнала не было.



«Совершили обгон слева и резко перестроились вправо на поворот направо. Водитель „МАЗа“ от такого хамского вождения и мертвой зоны не успел затормозить и ударил в заднюю часть машины», — описывают читатели непосредственно момент аварии.

Судя по фотоснимкам, обошлось без серьезных повреждений, однако лишняя головная боль водителю «МАЗа» обеспечена. Официальной информации по данному инциденту не поступало.





gomel.today
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Метки: Авто (5315), Происшествия (11929)

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