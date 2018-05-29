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Что такое апсайклинг? Как гомельчане учились делать вкусные и полезные конфеты и брошки из старых материалов — видео

  • 29 мая 2018, 11:08
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В Гомеле благотворительный проект Op Shop устроил эковечер в музее истории. Гости наслаждались природой и размышляли над экопроблемами.

Участникам и участницам рассказали, что такое апсайклинг (вторичное использование, творческое преобразование отходов в предметы искусства, бытовые изделия, аксессуары, одежду). Апсайклинг не требует дополнительных производственных затрат на переработку.

Жителей Гомеля научили делать брошки из старых материалов, показали как можно сделать очень вкусные и полезные конфеты, не тратя на это уйму времени.

Гомельский Зелёный портал побывал на вечере и делится впечатлениями в небольшом видео.


Александр Либертад, Зялёны партал
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Места: Гомель (22441)

Метки: Гражданское общество (1921), Общество (30175)

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