Что такое апсайклинг? Как гомельчане учились делать вкусные и полезные конфеты и брошки из старых материалов — видео
- 29 мая 2018, 11:08
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Александр Либертад, Зялёны партал
Места: Гомель (22441)
Метки: Гражданское общество (1921), Общество (30175)
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