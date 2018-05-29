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18 единиц техники и 63 спасателя. В Гомеле ликвидировали крупный пожар на деревообрабатывающем предприятии — фото

  • 29 мая 2018, 10:47
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29 мая в районе полуночи на улице Барыкина на частном предприятии по деревообработке загорелись пиломатериалы. Когда пожарные прибыли на место происшествия, огонь охватил дерево на площадке 40 на 150 метров, а высота складирования достигала трех метров.



В МЧС присвоили пожару третий номер вызова, для его тушения пришлось мобилизировать дополнительные силы и средства, объявили сбор личного состава. На пожаре работали 18 единиц спецтехники и 63 спасателя. Из двух ближайших источников организовали бесперебойную подачу воды, сообщает МЧС.



Пожар уничтожил кровлю двухэтажного здания, в котором располагались склады для хранения и пиломатериалов и станки на первом этаже, а на втором — кабинеты служащих. Огнем оказались повреждены станки и пиломатериалы на площади 200 м. кв. К счастью, обошлось без пострадавших. Пожарные локализовали пожар к двум часам ночи, а полностью потушить смогли только в 3:18. Предприятие в ночное время охраняет сторож. Причина пожара выясняется.


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