Демьяна Бедного или Никольская? Улице в Гомеле хотят вернуть дореволюционное название

Улица Демьяна Бедного известна гомельчанам двумя ориентирами — здесь расположены Никольская церковь и областной наркологический диспансер. В начале XX века любой местный знал Никольскую улицу, которая начала формироваться от одноименного храма и от него же получила название, пишет «Белка».





После прихода к власти большевиков, во второй половине 1920-х годов, многие улицы были переименованы в честь известных революционеров и революционных событий. Никольская получила имя Демьяна Бедного. Нетрудно догадаться, почему. Поэт выступал против религии в любых её проявлениях. По случаю сноса Храма Христа Спасителя в Москве писал: «Под ломами рабочих превращается в сор безобразнейший храм, нестерпимый позор». Можно поспорить по поводу художественного качества этих и подобных строк, но тенденции того времени в них хорошо прослеживаются.





Гомельскую Никольскую церковь тоже хотели снести, правда, сложилось иначе — в 1929 году храм закрыли. Во время Великой Отечественной войны он возобновил работу и продолжает принимать прихожан до сих пор. В 1994 году возле церкви возник одноименный мужской монастырь. Сегодня духовенство храма и монастыря вместе с прихожанами выступают за возвращение исторической справедливости, предлагая властям вернуть улице Демьяна Бедного прежнее название — Никольская.









ИСТОРИЯ ПЕРВАЯ. КАК ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКИ ПОСТРОИЛИ ХРАМ

Во второй половине XIX века в Гомеле построили железную дорогу. Причём через город проходили две линии — Либаво-Роменская и Полесская. Соответственно работали и два железнодорожных вокзала. Недалеко от вокзала Полесской железной дороги и был построен Никольский храм, который в документах того времени так и называли — привокзальный.

Построить церковь предложили железнодорожные служащие, которые в то время активно заселяли Залинейный район — под таким названием его в Гомеле знают и по наш день.

— Средства на возведение храма собирали сами железнодорожники. На всех станциях были размещены специальные кружки для сбора пожертвований. Известно, что люди хлопотали о выделении земли под постройку церкви у князя Паскевича, и он начинание одобрил. Тогда, к слову, было время активного храмостроительства. По преданию, благословил постройку Никольского храма, а также пожертвовал на эти цели средства Иоанн Кронштадтский — известный церковный деятель того времени, — обращается к истории насельник Свято-Никольского монастыря Гомеля игумен Феодорит (Золотарёв).





Эта история очень похожа на правду, так как к отцу Иоанну приезжали просители со всей страны. И он охотно жертвовал на храмы и благословлял их возведение.

Гомельский «привокзальный» храм строили с 1901 по 1904 год по проекту известного архитектора Станислава Шабуневского. Назвали его в честь покровителя путешественников — святителя Николая. А затем и улица, возникшая рядом с храмом, тоже стала называться Никольской. Железнодорожные служащие и рабочие мастерских со всей округи приходили в церковь, чтобы получить благословение на труд и в путь.





В 20-е годы прошлого века в Гомеле развернулась антирелигиозная кампания. Многие храмы были уничтожены. Печальная участь постигла и Никольскую церковь. В 1929 году её закрыли, колокольню и купол разрушили, а в здании организовали склады и мастерские. Храм готовили к сносу. Примерно в тот же период переименовали и Никольскую улицу.

— В качестве нового названия не случайно было выбрано имя поэта Демьяна Бедного, который был атеистом и вёл активную антирелигиозную борьбу. В этом усматривается не просто желание стереть с лица земли всякое упоминание о Боге, а даже издёвка над тогдашними прихожанами Никольской церкви и местными жителями, — считает игумен Феодорит.





Потом началась Вторая мировая война, в 1941 году в Никольском храме возобновились богослужения. С тех пор он уже никогда не закрывался, в течение многих десятилетий был единственным действующим в Гомеле. И таким образом имел исключительное значение для православных верующих гомельчан, считают в монастыре. Большую работу в этом отношении проводили настоятели церкви. За свою преданность вере многие поплатились жизнью. Ночью 1 ноября 1937 года были расстреляны практически все гомельские священники. В их числе три настоятеля Никольского храма.





Высказывали недовольство тем, что церковь закрыли, и прихожане-железнодорожники. Причём открыто. В отчётах ГПУ о настроениях гомельских рабочих 1930 года есть тому подтверждение. «Всё заставляют делать силой. От праздников заставляют отказываться, детей заставляют приносить из дома иконы, чтобы их уничтожать, а иначе увольняют из школы. Если я схожу в церковь, то этим никому вреда не принесу. Попы никакого подрыва в рабочих не делают, а подрывы делают руководители, которые смотрят не там, где надо», — так высказался работник почтово-телеграфной конторы на одном из собраний в 9-й железнодорожной школе.





В начале 1990-х годов возрождается Гомельская епархия, а в 1994 году возле Никольского храма возникает монашеская община. Уже при существовании монастыря церковь была восстановлена в своих прежних размерах, отстроена колокольня, восстановлен купол. Таким образом храм приобрёл свой прежний вид, каковым его можно наблюдать в наши дни.

— Никольский монастырь стал важным духовным и просветительским центром всей Гомельской епархии. И мы считаем, что пришло время восстановить историческую справедливость, вернув улице прежнее название. Большинство местных жителей это начинание поддерживают, — добавляет игумен Феодорит.

В монастыре считают — переименовать улицу важно не только для верующих людей, но и для всех гомельчан, кто ценит и любит историю своего города.





























ИСТОРИЯ ВТОРАЯ. ЛИЧНАЯ

Таисия Ивановна Кравцова родилась и всю жизнь прожила на улице Воровского. Которая, к слову, до переименования тоже носила другое название — Орловская.





Дом в Залинейном районе построил её дедушка — железнодорожный служащий. У Таисии Ивановны даже сохранились свидетельство на землю, заверенное нотариусом, и талон на лес для строительства, датированные 1899 годом.





Таисия Ивановна родилась в 1925-м, за четыре года до закрытия церкви. О тех событиях и переименовании улицы помнит из рассказов старших родственников. Да и её судьба всё время была связана с храмом.

— В Никольской церкви меня крестили по настоянию бабушки, которая была очень верующей и хранила дома иконы. Мама — убеждённая коммунистка — сначала была против, но под натиском бабушки уступила. Правда, на работе родители этот факт тщательно скрывали, иначе могли бы возникнуть проблемы. Папа работал на вагоноремонтном заводе, а мама на хлебозаводе, — рассказывает Таисия Кравцова.

Позже, когда храм был закрыт, бабушка водила маленькую внучку к священнику домой. Там он продолжал своё служение, несмотря на официальный запрет. Таисия Ивановна не помнит, как звали духовника, но жил он, говорит, на улице Полесской.





— Когда пошла в школу, которая находилась прямо возле закрытого храма, летом в его здании для нас организовали пионерский лагерь. А зимой мальчишки там занимались. На месте алтаря поставили станки, и ребята обучались слесарному делу, — вспоминает местная жительница.

Войну Таисия Ивановна пережила в эвакуации. Когда вернулась, Никольский храм уже снова работал. Таисия Кравцова говорит, что была примерной прихожанкой. Знает многих священников, несших службу в церкви. Только в последнее время стали отказывать ноги, ходить всё тяжелее. Но есть намоленные бабушкины иконы, к ним Таисия Ивановна и обращается.

Часто вспоминает своего мужа, который ушёл из жизни рано — в 52 года. Кстати, познакомились они где-то в районе Никольской улицы. Гуляли там часто, а он был местный, катался на велосипеде. Однажды подъехал к группе девчонок и спросил: «Кто тут у вас самый смелый, поедет со мной на озеро купаться?» Отозвалась Таисия Ивановна. Вместе они отправились на Мельников Луг. Так и завязались отношения, которые переросли в замужество. Много ещё потом чего было... Всё и не вспомнится. Сейчас Таисии Кравцовой 93 года. А вот про то, что улицу местные жители ещё долгое время называли между собой Никольской, хоть на табличках и значилось — Демьяна Бедного, бабушка помнит хорошо.









*В статье использованы материалы научной работы «Никольская церковь города Гомеля: страницы истории», В.Д. Михайлов, Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого.