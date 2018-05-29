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В Гомеле горел козырек «Бистро» на Рогачевской, пожарные потушили возгорание — фотофакт

  • 29 мая 2018, 09:48
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Возгорание произошло по адресу: Рогачевская 4. На место прибыла бригада спасателей, которые потушили огонь. Пострадавших нет.





Алексей Герасименко, Гомельская правда
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Места: Гомель (22441)

Метки: Происшествия (11923)

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