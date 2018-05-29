К 150-летию самого известного архитектора города в Гомеле пройдет выставка

Организаторы хотят вспомнить Станислава Шабуневского и познакомить с его творчеством.

— На сегодняшний день, к сожалению, нам известны не все авторские работы этого выдающегося зодчего. Часть их погибла в годы Великой Отечественной войны или не была восстановлена после ее окончания, — рассказывают организаторы о наследии Шабуневского. — Но и то, что сохранилось, до сих пор украшает наш город и во многом определяет его архитектурный облик. Жаль, что судьба жестоко обошлась с архитектором. В 1931 году он был арестован по необоснованному обвинению в причастности к контрреволюционному движению и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием срока наказания на Беломорканале в городе Кемь. Там же в ссылке в 1937 году архитектора не стало. Только 20 октября 1989 года прокуратурой БССР Станислав Данилович был реабилитирован.

Выставка откроется 31 мая в 16.00. Место и время проведения: центральная часть дворца Румянцевых и Паскевичей, с 11.00 до 19.00. Суббота, воскресенье — с 10.00